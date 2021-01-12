По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по Саратовской области было 7248 вызовов скорой помощи, что на 4-5% меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2020 года.По итогам этих вызовов 2565 пациентов (35%) госпитализировано — это на уровне 2020 года. Об этом Костин сообщил 12 января на заседании координационного совета по коронавирусу.Из вызовов 18 случаев пришлись на обморожения, два выезда на отравление алкоголем, один на поражение петардами.Кроме этого, за праздники зафиксировано два случая суицида.В результате 2011 вызовов поставлен диагноз ОРВИ. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет внебольничных пневмоний.Еще 216 раз скорую вызывали по случаям сильного алкогольного опьянения, в половине — 118 случаях, таких пациентов пришлось госпитализировать.