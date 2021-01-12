Количество пациентов с коронавирусом, которые умерли от иных патологий в Саратовской области почти в два раза превышает число тех, кто официально был убит COVID-19. От коронавируса на 12 января 2021 года в регионе умерли 449 человек, а от иных патологий скончались 806 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания координационного совета сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.- В основном такие пациенты умирают от тяжелых сердечно-сосудистых патологий, это 76%. Онкология как причина смерти пациентов с коронавирусом занимает более 11% среди причин смерти.В основном смерти 70-75 лет приходятся на возраст 70-75 лет, - сказал Олег Костин.Он уточнили, что сегодня свободный кочный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 21%.