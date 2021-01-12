Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова заявила о скором росте заболеваемости гриппом. Это требует другой госпитальной базы, определения препаратов. Об этом Кожанова заявила на заседании областного координационного совета по коронавирусу 12 января.Что касается коронавируса, за первые 10 дней 2021 года в регионе зарегистрировано 2610 случаев. Это на 4% меньше, чем за последние 10 дней декабря.Снизился темп суточного прироста зараженных. На сегодня 10,5 на 100 тысяч население составляет суточный показатель заболеваемости.- Хотелось бы чтобы уровень заболеваемости продержался на тех же цифрах, — заметила Кожанова.По уровню тестирования от коронавируса - он за последние четыре дня вырос на 20% и в среднем за неделю по бюджетным учреждения здравоохранения и частным составил 185,3 на 100 тысяч населения.За последние недели снизилась заболеваемость пневмониями. До 52% на первой неделя января. Но сохраняется высокий уровень случаев пневмонии среди пациентов старше 65 лет.- На первой неделе года снизилась и заболеваемости ОРВИ. Но это характерно для этого времени, так как идет снижение обращаемости к врачам. Пока видим превышение эпидпорога на 85% среди взрослых. Но это позволило начать учебный процесс в очном режиме.Мы ждем подъема заболеваемости гриппа И это требует другой госпитальной базы, определения препаратов, - сказала Ольга Кожанова.