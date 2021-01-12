Министр образования Саратовской области Ирина Седова сегодня, 12 января, проверила, как убирают снег со школьных и детсадовских дворов.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минобраза, она объехала несколько школ: №46 Ленинского района, №23 Заводского района, №8 Волжского района. Также в поле зрения министра попали детсады №30 Кировского района и № 236 «Лукоморье» Фрунзенского района.- В школах и детских садах обеспечены безопасные условия для прохода детей в учреждения, территории расчищены от снега и наледи. Руководителей дошкольных образовательных организаций прошу обратить особое внимание на очистку от снега и наледи игровых площадок, — написала Ирина Седова на своей странице в Instagram.Она призвала родителей сообщать, если где-то двор образовательного учреждения не почищен.- Проверю и разберусь. Ситуацию держу на контроле. Подобные незапланированные выезды буду продолжать и дальше, — заявила министр.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.