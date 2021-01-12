Инспекторы Государственной жилищной инспекции Саратовской области отреагировали на публикации в СМИ о падении снега на мужчину.Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, проверка осложнялась тем, что не был указан точный адрес ЧП.Было осмотрено несколько зданий на улице Деловая. Сейчас началась уборка снега с крыш домов №№7 и 9.Кроме того, ведется мониторинг уборки дворов и крыш. За сутки в Саратове очищено 4 699 придомовых территорий и 1 745 скатных крыш.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.