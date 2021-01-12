Саратовский гандболист Станислав Третынко отправится на чемпионат мира в Египет.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, мужская сборная России по гандболу провела последнюю тренировку перед вылетом.- Впервые в истории саратовского гандбола наш спортсмен будет отстаивать честь страны на чемпионате мира. Сегодня тренерский штаб сборной России окончательно определил состав команды. Защищать ворота предстоит игроку «СГАУ-Саратов», — отметил министр Абросимов.Первая игра со сборной Белоруссии пройдет 14 января.Стоит отметить, что сборная России будет принимать участие в ЧМ в нейтральном статусе. На форме не будет российской символики, а в случае победы не прозвучит гимн страны.Чемпионат мира по гандболу пройдет с 13 по 31 января. Соперники России — сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.