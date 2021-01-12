Саратов получит 30 трамваев из Москвы.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, электротранспорт поступит бесплатно при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.- Такая помощь нашему предприятию крайне своевременна. Износ подвижного состава настолько высок, что не дает возможность предоставлять горожанам качественную услугу по перевозке. 83% саратовских трамваев эксплуатируется более 25 лет, — написал на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев.По его словам, сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» уже приехали в Москву, «чтобы отобрать для Саратова лучшие трамваи». Им предстоит найти наиболее исправные вагоны с минимальным износом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.