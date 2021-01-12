В Петровском районе Саратовской области на трассе погиб водитель автомобиля «Лада Гранта».Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, легковушка столкнулась с «Газелью» на 526-м км трассы Нижний Новгород — Саратов.По предварительным данным, 48-летний водитель «Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. За рулем «Газели» сидел 43-летний мужчина.Водитель легковушки погиб на месте. Шофер второго авто был госпитализирован.Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.