В Балакове Саратовской области за многочисленные преступления будут судить 38-летнего мужчину.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве, краже, угоне, и истязании беременной женщины.По версии следствия, в октябре 2017 года он вызвал 50-летнего мужчину для разборок на пустынное место. Это был бывший сожитель его возлюбленной, и мужчина решил с ним поквитаться. В 3 км от Балакова он трижды выстрелил ему в спину из револьвера, потом сжег тело, собрал кости и спрятал в листве уже в другом месте.Как стало известно нашему изданию, речь идет о Владимире Тишенкове.Преступление удалось раскрыть только в марте 2020 года. Обвиняемый был задержан и рассказал о других своих деяниях.В частности, в день убийства он забрал сумку погибшего с мобильным телефоном и 11 тыс. рублями и угнал автомобиль Peugeot-207, спрятав в заброшенном гараже у шлюзовых мостов. Позже он облил машину бензином и сжег. Причем выяснилось, что иномарка принадлежала другому человеку, владелице причинен ущерб в сумме 241,3 тыс. рублей.Помимо того, с 2016 по 2020 годы мужчина издевался над сожительницей, периодически избивая ее.Свою вину мужчина не признал, он был арестован, дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.