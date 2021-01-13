В Саратовской области сегодня, 13 января, ожидается облачная погода с прояснениями.- Днем пройдет снегопад, местами сильный. Будет также туман с видимостью с 500 до 1000 метров, изморозь, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с.Температура днем поднимется до -6…-11 градусов, на севере области — до -16 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.