В Саратове под видом работников ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» могут орудовать мошенники.Об этом «КП-Саратов» предупредили в компании.В последнее время жители многоквартирных домов стали находить в почтовых ящиках уведомления. Якобы они обязаны пустить «сотрудников КВС» в квартиру.- При этом в листовке указываются номера, не соответствующие контактным данным организации, — подчеркнули в организации.Правильный номер ООО «КВС» — 32-00-00. Именно он должен быть указан, если планируется поквартирный обход.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.