В Вольском районе Саратовской области вчера утром, 11 января, случилось смертельное ДТП.- Около 09:50 на 175-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около поворота на Шиханы, столкнулись ВАЗ-211140 и тягач «КамАЗ». На месте скончались водитель и пассажирка легковушки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Очевидцев просят откликнуться по номеру 8(84953) 7 14 83 или по адресу дежурной части МО МВД России «Вольский» улица Водопьянова, 140.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.