В Вольске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о причинении травм 35-летнему мужчине, от которых он скончался.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 32-летнему ранее судимому местному жителю.По версии следствия, утром 31 октября пострадавший пришел к бывшей сожительнице в дом на 2-м Рабочем переулке, чтобы забрать свои вещи и документы. Там он застал нового ухажера дамы, с которым у него возник конфликт.Мужчины подрались, бывший ударил нынешнего кулаком по лицу, а потом принялся бить ногами по голове. После этого он сбежал, а пострадавшего позже обнаружила хозяйка дома без сознания.Он был госпитализирован, но 9 ноября умер в больнице.Свою вину 32-летний мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.