Саратовская область вошла в «зеленую зону» по индексу распространения коронавируса.Как сообщает региональный оперативный штаб, индекс основан на суммарном количестве заболевших коронавирусом в течение недели, суммарном количестве умерших от коронавируса в течение недели и рассчитанном числе тех, кто болеет коронавирусом, по состоянию на конец недели.В области сократились смертность и число новых случаев.Напомним, в регионе зарегистрировано 38 443 случая коронавируса и 32 936 выздоровевших от него.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.