Три уроженца Саратовской области вошли в топ-100 рейтинга политических деятелей России.Это председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и бизнесмен Роман Абрамович.Вячеслав Володин занимает 12 позицию в рейтинге, входя в группу политиков с очень сильным влиянием.Роман Абрамович вместе с Ларисой Брычевой, помощником президента — начальником Государственно-правового управления президента, занимает 49-50 места.Дмитрий Чернышенко делит 55 и 56 места с начальником Управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александром Харичевым. Они входят в группу среднего влияния.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.