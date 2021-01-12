В Саратовской области не стали смягчать приговор напавшим на табачную компанию в Балакове.- Двое мужчин решили похитить деньги. Один из них работал в компании и знал о режиме труда и как часто деньги поступают в кассу. По плану 4 сентября 2019 года он подвез на своей машине 39-летнего товарища. Тот с газовым баллончиком напал на охранника, избил его по голове и украл 6 млн рублей. Затем он угнал машину и уехал, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.Балаковский суд 4 сентября 2020 года приговорил ранее судимого мужчину к 12 годам. Его пособника осудили на девять лет. Оба отбывают наказания в колонии строгого режима. Им также ограничили свободу на год.Мужчины подали жалобу, указывая на свою непричастность. Однако судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда не стала менять приговор.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.