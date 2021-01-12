В Саратовской области из-за сильных морозов часть школ отменила занятия.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это коснулось трех районов: Ивантеевского, Озинского и Пугачевского. Там температура опустилась до -30 градусов.Закрыты 46 школ. Это 555 классов, 7 322 ученика.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.