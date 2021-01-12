В Саратове поймали фальшивомонетчиков, сбывавших подделки через салон сотовой связи.Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, троих подозреваемых задержали сотрудники городского и областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с коллегами из городской ГИБДД при поддержке Росгвардии.- По предварительным данным, 26-летний саратовец подговорил приятеля, работавшего менеджером в салоне связи подменить деньги в кассе. Тот согласился и заменил семь пятитысячных купюр подделками, — отметили в главке.После этого злоумышленник заказал в интернете новую партию фальшивок. С 27-летним подельником они забрали ее из тайника в другом регионе.Обоих поймали в ходе спецоперации в районе Сторожевки Татищевского района. В машине нашли еще 11 ненастоящих пятитысячных купюр. Позже задержали 34-летнего сотрудника салона сотовой связи.Одного из злоумышленников также подозревают в сбыте фальшивок в Калужской, Рязанской и Тульской областях.Возбуждено три уголовных дела. Задержанные во всем признались, двоих отправили под домашний арест, одного — арестовали. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.