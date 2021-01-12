В 2020 году в Саратовской области родился 18 801 ребенок.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС области, всего было произведено более 83 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния.- Из общего количества рождений 51% — мальчики, 49% – девочки. Данная тенденция наблюдается последние три года, — отметила начальник Управления Юлия Пономарева.Первый ребенок появился у 7 134 жительниц региона, второй ребенок — у 7 263 женщин, третий — у 2 972 женщин. В четвертый и более раз мамами стали 1 386 жительниц области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.