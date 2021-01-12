В Саратове сегодня, 12 января, отключили воду на еще двух улицах Заводского района.- Для работ изменены параметры водоснабжения у жителей улицы 1-я Пионерская и Ново-Астраханская от 8-го Артельного проезда до 5-го Нагорного проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».Воду подадут в краны ориентировочно в 20:00.Напомним, питьевого ресурса нет также на 4-м Чернышевском проезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.