Саратовским семьям увеличили размер материнского капитала.Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Пенсионного фонда, с 1 января 2021 года рост составил 3,7%, что связано с индексацией.Таким образом, материнский капитал для семей, где второй и последующий дети рождены в 2020-2021 годах составит 639,4 тыс. рублей (было 616,6 тыс. рублей).Семья с одним ребенком, рожденном в 2020-2021 годах, а также семья с двумя и более детьми, которые уже получили право на капитал до 2020 года, получат 483,9 тыс. рублей (было 466,6 тыс. рублей).В Саратовской области уже выдано более 160 тыс. сертификатов на материнский капитал. В 2020 году 9,5 тыс. семей с его помощью улучшили жилищные условия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.