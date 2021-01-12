В Романовке Саратовской области вчера утром, 11 января, сгорел двухквартирный дом.- Сигнал о пожаре на улице Колхозная поступил в 11:18. На тушение выдвинулись три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Площадь возгорания составила 100 кв. м. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.