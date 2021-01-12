В Аткарском районе мужчина погиб в своем доме во время новогодних праздников.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было обнаружено вечером 11 января.Установлено, что 55-летний житель села Малые Копены общался с родственниками 1 января. После этого на связь он не выходил, поэтому они наведались к нему домой 11 января и нашли мертвым на кровати.Следователи осмотрели место происшествия: следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. При этом газовая печь была включена, потолок был закопчен, но возгорания не произошло.Начата доследственная проверка, после установления всех обстоятельств трагедии и причины смерти мужчины будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.