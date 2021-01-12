В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 12 января, сгорела шиномонтажная мастерская.- Сигнал о пожаре на улице Азина поступил в 04:42. Внутри металлического здания горели резиновые покрышки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Пламя тушили два пожарных расчета. Площадь составила 4 кв. м.Предполагается, что возгорание случилось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.