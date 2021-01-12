В Балашовском районе Саратовской области приставы забрали квартиру за долги.Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, несколько местных жителей солидарно задолжали по кредиту 800 тыс. рублей.Банк обратился в суд, который удовлетворил требование о взыскании долга. Квартира площадью 38,6 кв. м была арестована, но и после этого должники не расплатились, поэтому недвижимость была передана банку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.