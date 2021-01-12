В Саратовской области зарегистрировано 254 новых случая заражения коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество зараженных достигло 38 443.Выздоровели с начала пандемии 32 936 человек, из которых 231 — за минувшие сутки.Среди выявленных за сутки у 100 есть симптомы пневмонии, у 133 — ОРВИ.Также коронавирус выявлен у 31 несовершеннолетнего и 89 граждан старше 89 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.