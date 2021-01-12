В Энгельсе полиция вчера, 11 января, раскрыла кражу телефона.- Днем 6 декабря 2020 года 39-летняя жительница Энгельс-19 подала заявление. Она ночью 29 ноября у дома в селе Квасниковка дала неизвестному свой телефон Vivo 180 для звонка. После этого злоумышленник скрылся, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.Сумма ущерба составила почти 7 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело за кражу и задержала ранее не судимого 20-летнего жителя Энгельса. Тот сдал мобильник в ломбард.Покровчанину выписали подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.