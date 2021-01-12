Прокуратура Федоровского района выявила нарушения соблюдения требований законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, местной жительнице был положен материнский капитал на сумму свыше 453 тыс. рублей.Когда она пришла в Пенсионный фонд РФ, ей дали справку, что из-за ошибки специалиста размер поддержки уменьшился на 43%. Больше никаких пояснений на этот счет не было, сотрудники фонда не разбирались в сложившейся ситуации.Прокурор района внес в адрес учреждения представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.Права семьи восстановлены.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.