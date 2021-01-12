В Саратовской области три четверти трудоустроенных граждан планируют сменить место работы в 2021 году.Об этом свидетельствуют итоги исследования HeadHunter. Оставшаяся четверть сотрудников ожидает сокращений. В основном это люди в возрасте, а также представители банковской и транспортной сфер.Кроме того, 6% сотрудников надеются на повышение.21% опрошенных не рассчитывают увеличения зарплаты. К ним относятся преимущественно представители рабочих специальностей, бухгалтеры и транспортники. Однако 64% респондентов все же ждут повышения зарплаты, причем каждый шестой надеется на 30-процентный рост.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.