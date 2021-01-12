Еще три дома в центре Саратова снесут до 1 декабря 2022 из-за их аварийности. Опубликованы соответствующие постановления за подписью главы города Михаила Исаева.Речь идет о зданиях на улице Кутякова, 42 (литеры А, Б, В), Кутякова, 62АА1, Посадского, 146 (литеры А, Б, Г, Д).Жильцам домов дали три месяца на отселение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.