В Вольске Саратовской области арестован 33-летний мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении травм, что привело к смерти человека.По версии следствия, вечером 7 января он поссорился с женой в квартире дома на улице Малыковская. Причиной стала ревность. Не желая слушать объяснений женщины, мужчина избил ее руками и ногами по голове.Врача для жены он не вызвал, и 8 января она умерла. Причиной смерти стала тупая травма головы, ушиб мозга, гематома.Мужчине предъявлено обвинение, он признался и раскаялся. Сейчас гражданин арестован.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.