В ковидном госпитале на базе Перинатального центра в Саратове достроили кислородную станцию.Как сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм, установлены две емкости на 3 и 10 кубометров с газификаторами.- Это позволит отказаться от использования кислородных баллонов, которые будут формировать только в качестве запаса, — отметил Бусаргин.В госпитале кислородом обеспечено более 200 коек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.