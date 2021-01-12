В Хвалынске Саратовской области найдено тело человека с травмами головы.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, личность погибшего установлена — это 42-летний мужчина.Труп был найден днем 11 января в частном доме по улице Ленина. На голове и лице погибшего обнаружены ссадины и кровоподтеки.Начата доследственная проверка.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.