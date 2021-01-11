Министр образования Саратовской области Ирина Седова призвала учителей не выходить на расчистку снега.Она призвала директоров и глав муниципалитетов осуществлять уборку снега силами технического персонала.По ее словам, территории школ, а также подъезды и подходы должны быть обязательно своевременно очищены.- Привлечение педагогов недопустимо, — написала Седова в своем Инстаграм и добавила, что учителя могут сообщить о подобных случаях ей в сообщения в соцсети или по телефону горячей линии Минобраза — 49-21-07.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.