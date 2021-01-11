В Энгельсе Саратовской области ограбили офис микрокредитования.- В отсутствие клиентов, угрожая ножом, мужчина в маске потребовал от девушки деньги. Та отдала телефон и два конверта, в которых было более 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Полиция спустя 15 минут после налета задержала на улице Ломоносова 42-летнего подозреваемого. Тот рассказал, что пошел на разбой из-за тяжелого материального положения.На него возбудили уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.