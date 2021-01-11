В Саратове следователи СУ СКР возбудили уголовное дело о превышении полномочий чиновников администрации города.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, поводом для возбуждения дела стала прокурорская проверка.По версии следствия, с мая по июнь 2018 года комитет по управлению имуществом провел аукцион на аренду земли по Волочаевскому проезду. Площадь участка составила 1 936 кв. м. При этом оказалось, что при проведении торгов был нарушен Земельный кодекс.Участок образовался за счет оползневой зоны Глебучева оврага и автодороги по улице Соборная. По его территории также проходит газопровод высокого давления и другие инженерные сети, то есть он включен в охранную зону. Вести строительство можно только на площади 566 кв. м.Тем не менее в августе 2018 года землю отдали в аренду гражданину, который планировал возвести там офисное здание. Однако позже участок был переуступлен другому физическому лицу.Сейчас проводятся следственные действия по уголовному делу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.