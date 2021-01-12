В Саратовской области сегодня, 12 января, ожидается облачная погода с прояснениями.- Местами пройдет небольшой снег, туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь, гололедица. Ветер поднимется до 4–9 м/с, также будут порывы до 12 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.Температура днем поднимется до -5…-10 градусов, местами в Левобережье и в северной половине до -13…-18 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.