В Саратове молодой человек обманул фирму проката.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, представитель организации подал заявление о хищении бензиновой вибротрамбовки.Оказалось, что некий молодой человек взял строительное оборудование напрокат, но не вернул.Подозреваемый был найден, им оказался 22-летний саратовец. Выяснилось, что он действительно арендовал инструмент стоимостью 124 тыс. рублей и сдал его в ломбард за 30 тыс.Теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело, он отправлен под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.