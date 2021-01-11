В ряде районов Саратовской области завтра, 12 января, ожидаются сильные морозы.Как ранее писала «КП-Саратов», местами столбик термометра покажет до -30 градусов.Пока нет данных от школ об отмене занятий из-за морозов. Этот вопрос решается в каждом районе отдельно, с учетом погодных условий.В министерстве образования пообещали оперативно сообщить, если какие-то районы все же отменят занятия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.