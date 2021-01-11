В Саратовской области в 2021 году продолжится ремонт региональных трасс.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, 11 января были заключены еще два контракта.В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы дороги: Калининск — Свердлово — Колокольцовка — Кленовка в Калининском районе и Екатериновка — Альшанка — Бакуры — Ивановка — Зеленовка (Пензенская область).Всего в 2021 году планируется привести в порядок 28 объектов регионального и межмуниципального значения. Практически все работы будут выполнены методом холодного ресайклинга.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.