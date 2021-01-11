Прокуратура Саратовской области через суд добилась запрета деятельности комиссионных магазинов «Победа».Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, во время проверки было установлено, что предприниматель незаконно предоставляет потребительские займы, используя механизм работы ломбардов. При этом такие услуги могут оказывать только определенные юридические лица.В 2020 году ИП неоднократно привлекалось к административной ответственности, но деятельность не прекратил. Теперь через суд магазинам «Победа» запрещено предоставлять займы под залог вещей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.