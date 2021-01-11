В Аткарске Саратовской области будут судить 25-летнего местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.Следствие считает, что 15 августа он с приятелем пришел к 38-летнему знакомому на улице Некрасова. Там уже был еще один гость, поэтому мужчины устроили застолье на четверых. Во время алкогольных возлияний обвиняемый принялся обсуждать личную жизнь хозяина дома, чем вызвал его неудовольствие.Разгорелась ссора, перешедшая в драку. Гость схватил нож и ударил потерпевшего в грудь и шею.Потом 25-летний мужчина сбежал, а 38-летний умер.Сейчас обвиняемый находится под арестом, дело об убийстве передано в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.