В Саратове росгвардейцы спасли 76-летней женщине вернуться домой.- Поздним вечером 9 января к правоохранителям во время патруля обратились местные жители. Они рассказали, что уже несколько часов пенсионерка блуждает по улице Цветочная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.Поинтересовавшись у женщины, нужна ли ей помощь, росгвардейцы услышали, что она ушла из дома и забыла, где живет.В служебном автомобиле по каналам они установили, что пенсионерка может быть жительницей Ленинского района. Отвезли ее в местный отдел полиции, где женщину уже ждали родственники. Родные гражданки поблагодарили росгвардейцев за быструю и оперативную помощь.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.