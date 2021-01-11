Саратовский Минздрав и Роспотребнадзор на брифинге 11 января рассказали о прививочной кампании от коронавируса.В область поставлено порядка девяти тыс доз вакцины, из них 3,6 тыс. пришли сегодня. Привито уже 3 148 человек.По словам Надежды Матвеевой, заместителя руководителя Роспотребнадзора, после двух этапов вакцинации иммунитет пациентов будут обследовать.Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения области отметил, что если человек не входит в число приоритетных категорий граждан, например, учителей и врачей, но желает сделать прививку от коронавируса, ему следует обратиться к участковому терапевту. Тогда он будет включен в список на следующий этап вакцинации.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.