В Саратовской области в новогодние праздники проходила операция «Нетрезвый водитель».- С 1 по 10 января 2021 года задержаны 253 пьяных шофера и тех, кто отказался проходить медосвидетельствование. Еще 32 водителя оказались нетрезвыми за рулем повторно, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.За вождение подшофе грозит лишение прав от полутора до двух лет, штраф 30 тыс. рублей. За повторное нарушение — уголовное преследование.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.