Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский намерен сдать мандат.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию поступило от Дмитрия Чернышевского председателю облдумы Александру Романову.Заявление планируется рассмотреть на заседании мандатной комиссии, а окончательное решение принять на заседании думы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.