В Саратовской области от коронавируса в общей сложности за время пандемии скончались 444 человека.Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, кроме того, еще 802 зараженных коронавирусом человека умерли от иных патологий.Таким образом уже умерли 1 246 инфицированным COVID-19 пациентов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.