Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева объяснила снижение заболеваемости коронавирусом в регионе.На брифинге в Минздраве она отметила, что граждане стали прилежнее выполнять рекомендации ведомства по профилактике инфекции.- Я вижу, что почти 90% людей в общественном транспорте носят маски, — сказала она.Напомним, утром 11 января стало известно о 251 зараженном. В стационаре сейчас находятся 3 458 пациентов, еще 1 711 лечатся амбулаторно. Бесплатные лекарства получили уже 19,6 тыс. человек.Свободных коек в ковидных госпиталях насчитывается 947.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.