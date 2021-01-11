В редакцию «КП-Саратов» поступают вопросы от родителей школьников, как организован процесс обучения после новогодних каникул. Дело в том, что ряд регионов заявлял о продлении отдыха.В Саратовской области режим обучения сохраняется в традиционном очном формате, никакого продления каникул и закрытия школ нет. Так объяснили ситуацию в правительстве.- На данный момент нет оснований для введения ограничений на работу учебных заведений и перевода на дистанционное обучение. За родителями остаётся право перевести ребёнка на дистанционный формат обучения, — отметил председатель правительства Роман Бусаргин.В министерстве образования сообщили, что 11 января все учебные заведения области вышли с каникул.- Пока нет информации, что на карантин по заболеваемости закрыты какие-то классы. Школы вернулись к обычному режиму. В случае выявления заболевания, будет решаться вопрос о переводе отдельных классов на дистанционное обучение, — сообщили в министерстве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.