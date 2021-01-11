В ДТП 8 января разбились 34-летний преподаватель детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома, концертмейстер Алексей Попов и его 32-летняя супруга, концертмейстер Анастасия Юдаева.Как сообщает администрация консерватории, Попов был талантливым пианистом и одаренным музыкантом, обладателем дипломов лучшего концертмейстера Межрегионального конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени М. Н. Реентовича, Открытого Международного конкурса исполнителей на оркестровых инструментах «Каспийская волна», Всероссийского конкурса имени Д. Д. Шостаковича.О нем отзывались, как о добром, открытом и душевном человеке и профессиональном педагоге.Коллеги выразили соболезнования родным и близким семьи в связи с постигшим горем.Напомним, авария случилась в Пензенской области. «Лада Гранта», в которой были Юдаева и Попов, столкнулась с «КамАЗом». Шестилетняя дочь супругов выжила, она находится в больнице.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.